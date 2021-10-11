В магазине популярного бренда клиентке случайно продали футболку мертвеца

Женщина обнаружила, что популярный магазин Primark случайно продал ей футболку умершего мужчины. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты Independent.

Пользовательница соцсети Кэрри (Carrie) разместила ролик, в котором рассказала свою историю. Так, по словам героини материала, она купила в магазине бренда базовую белую футболку. Во время носки жительница Эдинбурга, Шотландия, обратила внимание на бирку во внутренней части изделия и решила ее изучить. На ней было указано имя Томас Хэй (Thomas Hay), а также слова Фразербург и Бруклей (Fraserburgh, Brucklay).

«Я не стала об этом задумываться и предположила, что кто-то вернул эту футболку в магазин, после чего она, к сожалению, попала в мои руки», — пояснила клиентка. После этого она поместила вещь в мешок с ненужной одеждой и забыла о ней.

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Несколько месяцев спустя к Кэрри пришли друзья, которые помогали ей сортировать вещи на выброс. Они нашли футболку Primark и предложили героине материала «загуглить» информацию о человеке, чье имя на ней указано. Выяснилось, что человек по имени Томас Грей Хэй (Thomas Gray Hay) умер в больнице Фразербурга 8 марта 2020 года.

«Я просто хочу знать, почему Primark продал мне футболку мертвеца и что мне с этим делать», — высказалась женщина, добавив, что никогда не была во Фразербурге. Публикация стала вирусной и набрала больше 158 тысяч просмотров.

Пользователи сети обсудили ситуацию в комментариях. «На бирке написано также SS19. Значит, футболка была из весенне-летней коллекции 2019 года», «Когда люди попадают в больницу, их часто просят маркировать свою одежду. Вероятно, кто-то купил ему новую одежду, пометил ее, но позже вернул в магазин, поскольку Томас не носил футболку», «Некоторые люди приходят в магазин, идут в примерочную, надевают новую вещь, а на выходе возвращают продавцам-консультантам старую», — высказывались они.

В марте доставленная в грязи из интернет-магазина Boohoo новая вещь разозлила клиентку. 19-летняя британская бьюти-блогерша Натали (Natalie) заказала худи стоимостью 19 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) на сайте бренда, однако через некоторое время ей доставили товар с грязными разводами коричневого цвета.