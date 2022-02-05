Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США неизвестный открыл в стрельбу около института и ранил нескольких человек

В США в результате стрельбы на территории института пострадало несколько человек

Фото: Jay Paul / Reuters

На территории Технологического института Вирджинии в США неизвестный открыл в стрельбу, несколько человек пострадало. Об этом сообщает издание New York Post.

По заявлениям местной полиции, первые выстрелы раздались неподалеку от университетского кампуса в кальянной. Тогда о вооруженном нападении поступил сигнал. В результате стрельбы несколько человек были госпитализированы.

Сообщается, что полицейский наряд оцепил территорию института. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за возникшей опасности. Информации о задержании стрелявшего пока не поступало, его личность также не раскрыта.

Ранее в США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил троих учеников, еще шестеро получили ранения. Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при измерении давления
В США неизвестный открыл в стрельбу около института и ранил нескольких человек
Зеленский обратился к сборной Украины по мини-футболу после поражения от России
Представитель ХДС предложил избирательно снабжать Украину оружием
Эксперт оценила рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году
Стало известно о наступлении пика заболеваемости COVID-19
Немецкий министр нашел причину уязвимости экономики ФРГ в «Северном потоке-2»
Врач рассказал о серьезно угрожающих детям инфекциях помимо СOVID-19
Белла Хадид рассказала о помогающих сохранить душевное спокойствие ритуалах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.