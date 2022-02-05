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Водителям напомнили о необходимости техосмотра в ряде случаев

Адвокат Данилов заявил о необходимости техосмотра при использовании авто в служебных целях

Фото: Pixabay

Адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов напомнил водителям, что в стране вступил в силу закон об освобождении от обязательного техосмотра (ТО). Однако он действует не все транспортные средства, передает агентство «Прайм».

Эксперт заявил о необходимости техосмотра при использовании личного транспорта в предпринимательских или служебных целях, а также в случае перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, ТО следует проходить еще в ряде случаев. Например, автомобили массой до трех тонн пятисот килограмм, мототранспортные средства, изготовленные более четырех лет назад, подлежат осмотру каждые 24 месяца

Также техосмотр обязаны проходить авто, в конструкцию которых вносили изменения. В данном случае дата изготовления транспортного средства не имеет значения.

«Таким образом, с 1 марта 2022 года будет расширен субъектный состав, а сейчас к ответственности за отсутствие техосмотра могут быть привлечены только водители легковых такси, автобусов, грузовиков для перевозки людей и автомобилей для перевозки опасных грузов, после вступления же закона в силу — штраф может быть наложен на водителя любого транспортного средства, для которого прохождение техосмотра является обязательным», — заключил Данилов.

31 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. Меры коснулись владельцев легковых автомобилей и мотоциклов.

Марина Совина
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