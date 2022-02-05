В России оценили значение восстановления исключений из санкций США для Ирана

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что восстановление исключений из санкций США замедлят ядерную программу Ирана. Такую оценку значению этого события он дал в Twitter.

«Четкие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США остается ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы», — указал дипломат.

Ульянов подчеркнул, что восстановление исключений, вероятно, может замедлить ядерную программу Ирана.

Ранее стало известно, что администрация США решила восстановить ранее отмененные исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. Однако Вашингтон не считает эту меру уступкой Тегерану, заявили в Госдепартаменте.

Представитель Госдепа анонсировал восстановление исключений из санкций по ядерной сделке, чтобы позволить третьим сторонам «участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране».

