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В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Вакансия руководителя отдела тестирования стала самой высокооплачиваемой на удаленке

Фото: Pixabay

Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале. Об этом пишет издание «Известия».

Так, первое место в рейтинге заняла должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей. Еще одним высокооплачиваемым предложением является вакансия главы отдела охраны труда. На этой должности предлагают 200 тысяч рублей.

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От 150 тысяч рублей ежемесячно предлагают мидл-разработчику (Middle Back-end Developer) с опытом работы от двух лет. PR-менеджер в международной команде может рассчитывать на зарплату до 120 тысяч рублей.

Также аналитики обратили внимание на должность менеджера IT-продукта в сфере дополненной реальности. Им предлагают от 120 тысяч рублей в месяц. Список лидеров вакансий замкнула позиция юриста в сфере логистики с зарплатой от 110 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса HeadHunter назвали самые редкие и необычные вакансии в России. Так, в Тюмени предлагают работу пивному сомелье с заработной платой от 250 тысяч рублей. Будущий работник должен иметь опыт работы пивоваром не менее пяти лет, владеть немецким языком, уметь проводить пивные дегустации, а также отлично разбираться в сортах пива.

Марина Совина
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