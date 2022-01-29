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Названы самые необычные вакансии в России

HeadHunter: работодатели в РФ готовы нанять эльфа чистоты и фею по корпоративной культуре

Фото: Pixabay

Аналитики сервиса HeadHunter назвали самые редкие и необычные вакансии в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в Тюмени предлагают работу пивному сомелье с заработной платой от 250 тысяч рублей. Будущий работник должен иметь опыт работы пивоваром не менее пяти лет, владеть немецким языком, уметь проводить пивные дегустации, а также отлично разбираться в сортах пива.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. Компания ищет сотрудника, которому предстоит посещать рестораны, кафе и фуд-корты и дегустировать бургеры, закуски и напитки за счет компании. Зарплата работника составит от 50 300 до 56 700 рублей на руки.

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Отмечается, что в Перми открыта вакансия робота-инженера на разработку технических проектов и конструкторской документации. Ему работодатели готовы платить от 100 тысяч рублей.

В Ростове-на-Дону ищут сопровождающего на свидания на крыше за 25-35 тысяч рублей в месяц. Также аналитики HeadHunter сообщили, что в Красноярске требуется фея или эльф чистоты, в Челябинске — фея по корпоративной культуре, а в Москве — хранитель счастья пользователей.

Ранее исследование Superjob назвало самую высокооплачиваемую должность в Москве. Коммерческому директору в Москве предлагают зарплату от полумиллиона рублей в месяц. Инженеру в столице готовы платить 300-350 тысяч рублей, столько же предлагают руководителю отдела. В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой оказалась позиция разработчика с зарплатой в 280 тысяч рублей.

Марина Совина
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