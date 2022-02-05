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Посол рассказал об итогах двусторонних консультаций России и США в Вене

Посол России Антонов: консультации с США в Вене закончились безрезультатно
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Global Look Press

Представители России и США провели 3 февраля двусторонние консультации о нормализации работы посольств. Об их итогах рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, переговоры закончились безрезультатно. Антонов отметил, что российская сторона подготовила программу, направленную на снятие ограничений для деятельности дипломатов в США и в России, восстановление нормальной деятельности диппредставительств и прекращение визовой войны. «К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — сказал посол.

Ранее Антонов рассказал о подготовке США к введению новых санкций. По его словам, в Вашингтоне есть консенсус в отношении того, что нужны новые рестрикции против России. При этом пока неизвестно, какими именно они будут, отметил дипломат.

Ксения Назарова
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