Посол рассказал об итогах двусторонних консультаций России и США в Вене

Представители России и США провели 3 февраля двусторонние консультации о нормализации работы посольств. Об их итогах рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, переговоры закончились безрезультатно. Антонов отметил, что российская сторона подготовила программу, направленную на снятие ограничений для деятельности дипломатов в США и в России, восстановление нормальной деятельности диппредставительств и прекращение визовой войны. «К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — сказал посол.

Ранее Антонов рассказал о подготовке США к введению новых санкций. По его словам, в Вашингтоне есть консенсус в отношении того, что нужны новые рестрикции против России. При этом пока неизвестно, какими именно они будут, отметил дипломат.