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Раскрыта опасность переизбытка популярного витамина

Иммунолог Логина заявила, что переизбыток витамина D может привести к вымыванию кальция

Фото: Pixabay

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с URA.RU раскрыла опасность переизбытка популярного витамина D.

По ее словам, переизбыток витамина D в организме может привести к вымыванию кальция из костей, что повышает их ломкость. «Поэтому все должно соответствовать нормам содержания в организме», — подчеркнула специалист.

Также она указала, что людям необходимо принимать витамин D в лекарственной форме лишь под присмотром специалистов. «Рыбу можно есть в зависимости от аппетита, возраста, роста человека без контроля врача. А сам витамин D и дозу, и продолжительность, и частоту курса лучше согласовывать с доктором», — сказала Логина.

Она добавила, что контролировать прием витамина может не только аллерголог или иммунолог, но и терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог.

Специалист заключила, что человеку необходимо правильно питаться для поддержания нормального уровня витамина D.

Ранее эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина заявила, что переизбыток витаминов в организме может привести к облысению и проблемам с печенью. Булыгина заявила, что некоторые витамины и элементы между собой вообще несовместимы. В то время как другие могут усиливать действие друг друга.

Марина Совина
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