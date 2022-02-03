Россиянам назвали опасное последствие самостоятельного приема витаминов

Переизбыток витаминов в организме может привести к облысению и проблемам с печенью. Такие опасные последствия самостоятельного приема назвала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина. Ее слова приводит Ura.ru.

Российский специалист напомнила, что начиная с 1960-х годов детям активно давали рыбий жир, в котором содержатся витамин А и Е. «В итоге дети лысели, у них был гипервитаминоз», — рассказала она.

Булыгина заявила, что некоторые витамины и элементы между собой вообще несовместимы. В то время как другие могут усиливать действие друг друга.

«Вы выпили и думаете, вам стало лучше. А может, вы нанесли своему организму непоправимый вред. Возможно, у вас идет накопление какого-то препарата, а вы об этом не знаете», — подчеркнула провизор и отметила, что в первую очередь от неконтролируемого приема витаминов будет страдать печень.

Аналогичное мнение по поводу самостоятельного назначения витаминов выразила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она объяснила, что витамины могут оказать токсическое влияние. Кроме того, если приобретать их не в аптеке, можно купить несертифицированный препарат.

«Жирорастворимыми витаминами можно отравиться. Будут головные боли и проблемы с печенью. Омегу любят многие принимать, но существует много подделок из пальмового масла. Поэтому можно добиться обратного эффекта и ухудшить уровень холестерина за счет добавок», — уточнила Русакова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял самый популярный миф о витамине C. По его словам, принимать его при простуде можно, но необязательно.