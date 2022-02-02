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Мясников развеял самый популярный миф о витамине C

Врач и телеведущий Мясников: принимать витамин С при простуде можно, но необязательно
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил необходимость дополнительно принимать витамин C при простуде и гриппе, он высказал свое мнение в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, некоторые ученые считают, что употребление витамина С для профилактики не спасает от болезни. По другим данным исследователей, большие дозы витамина C могут сократить время простуды.

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«Можно ли дополнительно? Я бы сказал — можно, потому что, в общем-то, если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше», — развеял самый популярный миф Мясников. При этом он считает, что принимать витамин С при простуде необязательно.

Ранее Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил, что это вещество лучше усваивается при употреблении в таблетках. Специалист пояснил, что в основном витамины, присутствующие в продуктах, с пищей организм принимает эффективнее, чем те, что содержатся в витаминно-минеральном комплексе. Однако есть такие, которые следует пить в уже подготовленном и таблетированном виде.

Алия Шарафутдинова
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