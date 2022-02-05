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США высказались о совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина

Помощник госсекретаря США считает совместное заявление России и КНР сближением стран

Фото: Aleksey Druzhinin / Reuters

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк высказался по поводу совместного заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что мировое сообщество ждет, что Пекин побудит Москву к дипломатии и деэскалации вокруг Украины. «Эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации на Украине», — считает представитель Госдепа.

«Совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени — они сближаются друг с другом», — заключил Критенбринк.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели трехчасовые переговоры. По их итогам был подписан целый ряд межправительственных и коммерческих соглашений. Лидеры двух стран обменялись заявлениями о беспрецедентном уровне развития отношений между Россией и Китаем.

Марина Совина
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