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Свыше 30 заключенных в российской колонии объявили голодовку

В ИК-10 в Ульяновской области 38 заключенных в знак протеста отказались принимать пищу

Фото: Shutterstock

В Ульяновской области 38 заключенных колонии № 10 (ИК-10) в знак протеста объявили голодовку. Об этом рассказал РИА Новости представитель регионального УФСИН.

О произошедшем стало известно в субботу, 5 февраля. По словам представителя УФСИН по Ульяновской области, отказавшиеся принимать пищу заключенные являются злостными нарушителями порядка в российском исправительном учреждении.

Свое решение об отказе от приготовленной еды в колонии россияне подали в письменном виде. В УФСИН пояснили, что таким образом заключенные выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий.

Отказавшиеся от пищи отбывают наказание за тяжкие преступления, добавили в пресс-службе.

Данные об отказе от приема пищи направили в надзорные органы, учреждение уже посетили представители. За состоянием здоровья этих заключенных в Ульяновской области следят медики.

4 февраля осужденные специально повредили имущество в камерах. В настоящее время устанавливается размер причиненного материального ущерба.

Ранее в Иркутской области четверо заключенных колонии № 2 (ИК-2) объявили голодовку в знак протеста против выполнения режимных требований.

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Анна Щербакова
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