В Раде рассказали о «запрете» США для Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный заявил в своем Facebook-аккаунте, что президент Украины Владимир Зеленский не посетил открытие Олимпийских игр в Пекине из-за «запрета» США.

Как напомнил политик, Олимпиада всегда считалась символом мира, и по традиции многие мировые лидеры собирались на открытие игр. Однако сейчас некоторые страны Запада призвали бойкотировать спортивное состязание в Китае.

«Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии, где он мог не только продвинуть наши отношения с одной из ведущих мировых держав и организатором Игр — Китаем, но и неформально попытаться решить вопросы, которые жизненно важны сегодня для страны», — рассказал Черный.

Депутат также заявил, что руководство страны не думает о спорте и спортивных достижениях, указав, что атлетам из Украины рекомендовали не фотографироваться с российскими спортсменами. По мнению Черного, это решение также исходит от Зеленского.

21 января Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам с Украины запретили позировать на совместных с россиянами фото.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.