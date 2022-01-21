Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Верона
Сегодня
22:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|23-й тур
Уотфорд
Сегодня
23:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Эспаньол
Сегодня
23:00 (Мск)
Бетис
Испания - Примера|22-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|22-й тур
Лидс Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Спорт

Украинским атлетам рекомендовали отказаться от интервью на русском на Олимпиаде

Минспорта Украины советует атлетам не фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Минспорта Украины дало рекомендации атлетам по поведению на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Украинским спортсменам посоветовали отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в длину Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в министерство обороны.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В США сравнили российские Су-35 с украинскими Су-27
Бизнесмен Пригожин подал иск к российскому изданию
Члены ограбившей на миллионы перевозчиков денег на Урале банды пойдут под суд
Украине предложили кредит на реформы в 100 миллионов долларов
В ООН предрекли появление более опасного штамма коронавируса
Блогерша назвала дешевый спортивный бра заменой пластики груди
Германия в который раз отказала Украине в поставках оружия
Украинским атлетам рекомендовали отказаться от интервью на русском на Олимпиаде
Бывший чеченский судья рассказал о пытках в резиденции Рамзана Кадырова
Диетолог раскрыла рецепт напитка от похмелья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter