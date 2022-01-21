Украинским атлетам рекомендовали отказаться от интервью на русском на Олимпиаде

Минспорта Украины дало рекомендации атлетам по поведению на Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Украинским спортсменам посоветовали отказаться от интервью на русском языке. Также атлетам из Украины не рекомендуют позировать с россиянами для совместных фото.

Скандал спровоцировало совместное фото украинской прыгуньи в длину Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Летних Играх в Токио: обе спортсменки стали призерами соревнований по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в министерство обороны.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.