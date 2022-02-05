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Захарова заявила о перешедшем границы морали и этики Западе

Представитель МИД Захарова заявила, что западные партнеры «перешли границы морали и этики»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о странах Запада, перешедших, по ее мнению, границы морали и этики, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров. На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики», — рассказала она.

Так же представитель МИД оценила и публикацию немецкого издания Bild о якобы существующем плане России нападения на Украину. По ее словам, она «один в один» повторяет ответы представителя Госдепа США Неда Прайса.

Ранее Захарова назвала медиакомпанию Deutsche Welle (DW) пропагандистской машиной НАТО. Она отметила, что немецкий телеканал финансируется из государственного бюджета ФРГ. Тот факт, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает его, говорит сам за себя, посчитала представитель МИД России.

Марина Совина
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