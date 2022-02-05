Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МИД назвали Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО

Представитель МИД Захарова посчитала Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиакомпанию Deutsche Welle (DW) пропагандистской машиной НАТО. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон осуждает решение России закрыть офис компании в Москве. Захарова отметила, что немецкий телеканал финансируется из государственного бюджета ФРГ. Тот факт, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает его, говорит сам за себя, посчитала она.

Представитель МИД также обратила внимание на то, что Госдеп США не выпустил доклад про фейки Bloomberg. «Про Russia Today же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит», — отметила Захарова.

3 февраля, Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle. Власти анонсировали закрытие корреспондентского пункта организации и аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, МИД России намерен инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании DW иностранным агентом.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
США призвали отреагировать на обстрелы Донецка
Захарова заявила о перешедшем границы морали и этики Западе
Избиение бывшего депутата Госдумы попало на видео
Москвичи обнаружили «воробьиный индикатор весны»
В МИД назвали Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО
Кандидат в президенты пообещала вывести Францию из НАТО
Стало известно об угрозах властей США арестами российским дипломатам
Избитому в Москве бывшему депутату Госдумы назначили операцию
Тренер объяснил ошибку российского биатлониста на финише смешанной эстафеты
Антонов рассказал об опасениях США относительно сближения России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.