В МИД назвали Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала медиакомпанию Deutsche Welle (DW) пропагандистской машиной НАТО. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон осуждает решение России закрыть офис компании в Москве. Захарова отметила, что немецкий телеканал финансируется из государственного бюджета ФРГ. Тот факт, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает его, говорит сам за себя, посчитала она.

Представитель МИД также обратила внимание на то, что Госдеп США не выпустил доклад про фейки Bloomberg. «Про Russia Today же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит», — отметила Захарова.

3 февраля, Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle. Власти анонсировали закрытие корреспондентского пункта организации и аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, МИД России намерен инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании DW иностранным агентом.