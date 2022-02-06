Российского студента посадят на восемь лет за подготовку теракта

В Тамбове студента приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в подготовке теракта. Об этом сообщает телеканал «Новый век».

Как установили следствие и суд, студент является активным сторонником идеологии нацизма, он проявлял открытую ненависть в отношении лиц неславянской внешности. Сообщается, что он планировал теракт в 2020 году для «дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений при осуществлении государственной миграционной политики».

Чтобы реализовать задуманное, студент изучил в интернете специальные инструкции, видеозаписи и тематическую литературу о том, как изготовить взрывное устройство и взрывчатые вещества, а также проверял результат в безлюдных местах.

Молодой человек планировал совершить взрыв в одном из студенческих общежитий Тамбова, он попытался изготовить самодельное взрывное устройство вечером 21 декабря 2020 года, однако его остановили сотрудники правоохранительных органов. Студента признали виновным по статьям 205.3 УК («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК («Приготовление к совершению террористического акта»), части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 1 статьи 222.1 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и незаконные перевозка и ношение взрывных устройств»).

Ранее сообщалось, что для трех школьников из Канска в Красноярском крае запросили реальные сроки. Летом 2020 года их обвинили в создании террористического сообщества за чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме. Гособвинитель попросил назначить им сроки от 6,5 лет воспитательной колонии до 9 лет лишения свободы, на всех троих также предлагается наложить штраф в 50 тысяч рублей.