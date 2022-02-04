Задумавшим взрыв здания ФСБ в Minecraft школьникам запросили реальные сроки

Гособвинитель запросил реальные сроки для трех школьников из Канска (Красноярский край), которых Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила в подготовке взрывов зданий полиции и спецслужбы. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает «Новая Газета».

Гособвинитель попросил 1-й Восточный окружной военный суд назначить школьникам из Канска сроки от 6,5 лет воспитательной колонии до 9 лет лишения свободы. На всех троих также предлагается наложить штраф — по 50 тысяч рублей.

Троих 14-летних школьников из Канска сотрудники ФСБ летом 2020 года обвинили в создании террористического сообщества за чат с перепиской и задуманные планы в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft. На тот момент подростки стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

Позже в ходе следствия обвинение в создании террористического сообщества со школьников сняли за отсутствием в действиях всех троих состава преступления. Однако им инкриминируют статьи 205.3 («Прохождение обучения для проведения терактов»), 223.1 и 222.1 («Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств») УК РФ.

В августе 2021 года подростков освободили из СИЗО: меру пресечения им изменили на запрет определенных действий. Всем троим запрещено покидать место жительства ночью, общаться друг с другом и пользоваться интернетом.

Спецслужбы считают, что подростки вдохновились примером участников запрещенной в России организации «Сеть» и подрывников, устроивших теракты у зданий управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске. Двое фигурантов дела сначала дали признательные показания, но потом от них отказались. Третий школьник (именно ему обвинение запросило девять лет лишения свободы) на протяжении всего следствия настаивал на своей невиновности. В мае 2021 года расследование дела подростков было завершено.