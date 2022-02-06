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Россиянам назвали способ выгодно покупать валюту

Финансовый эксперт Кричевский рассказал, что выгоднее всего покупать валюту на бирже

Фото: Shutterstock

Покупать валюту выгоднее всего через биржу, так как курс на ней сильно отличается в сторону покупателя из-за отсутствия банковской комиссии и наценки. Такой способ в разговоре с агентством «Прайм» россиянам назвал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Кричевский добавил, что самый простой способ получить доступ к бирже — открыть брокерский счет и совершать операции через него. Таким образом покупка валюты будет производиться напрямую на рынке, а не через банк, который берет вознаграждение за операцию, и курс станет как минимум на процент выгоднее, а при покупке больших объемов разница станет существенной. Он указал, что покупка валюты на бирже будет выгоднее как на долгосрочный период, так и для путешествий.

«Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — прим. «Ленты.ру»), потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет», — сказал эксперт.

Он отметил, что единственным препятствием для снятия наличных может стать необходимость в открытии валютного счета для перевода с брокерского счета денег в единицах, отличных от рублей. При этом во многих банках есть возможность открыть дополнительный валютный счет с привязкой к основному, поэтому операция вряд ли займет больше нескольких дней.

Ранее сообщалось, что изменение курса рубля не интересует большинство россиян — 63 процента опрошенных отказались следить за динамикой российской валюты. Еще 36 процентов признались, что интересуются курсом, а 15 процентов заявили, что переживают и нервничают из-за падения рубля.

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Майя Гавашели
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