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Ребенок умер в приемном отделении российской больницы

В приемном покое тюменской больницы умер ребенок

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В приемном покое тюменской больницы умер ребенок. Как сообщает портал 72.RU, трагедия произошла 5 февраля.

«Ребенок был доставлен родителями в приемное отделение инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии. Ему сразу же начали оказываться реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия врачей, спасти его уже не удалось», — прокомментировала происшествие пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина.

По ее словам, до этого врачи уже осматривали ребенка; ему также провели тест на коронавирус, который оказался отрицательным. После этого родителям было предложено госпитализировать больного, но они от такого варианта отказались. Позднее вечером ребенка, который болел тяжелым хроническим заболеванием, все же доставили прямо в инфекционную больницу, однако спасти его не удалось.

«Привезли родители, занесли, через две минуты он умер. Причину покажет вскрытие», — констатировал неназванный источник 72.RU.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка под Астраханью упала в искусственный канал и утонула. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Ребенка нашли в 150 метрах от собственного дома. Ее мать во время трагедии занималась младшими детьми.

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Артур Галеев
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