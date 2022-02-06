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Девятилетняя школьница утонула в канале в Астраханской области

В Астраханской области девятилетняя девочка упала в искусственный канал и утонула

Фото: Shutterstock

Девятилетняя девочка под Астраханью упала в искусственный канал и утонула. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 5 февраля, в селе Покровка Ахтубинского района Астраханской области школьница ушла на прогулку и не вернулась домой. Девочку нашли в 150 метрах от собственного дома. Она утонула в искусственном водопроводном канале. Также сообщается, что ее мать в это время занималась младшими детьми.

Произошедшим заинтересовалось региональное управление Следственного комитета. «Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели девятилетней девочки», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник спрыгнул в Неву с причала, пока его тетя отвлеклась. Лед на реке проломился и мальчик утонул. Его тело нашли только через шесть дней.

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Дмитрий Настасьев
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