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Найдено тело провалившегося под лед Невы ребенка

В Ленинградской области нашли тело школьника, провалившегося под лед неделю назад

Фото: Telegram-канал SHOT

В Ленинградской области спасатели нашли тело ребенка, провалившегося под лед Невы 24 января, сообщает 47news.

Тело школьника нашли недалеко от места, где он утонул неделю назад, примерно в 80 метрах ниже по течению.

Telegram-канал SHOT добавляет, что погибший — сын миллиардера Станислава Логунова, который является председателем совета компании «Мегамейд».

Ранее сообщалось, что ребенок гулял вместе с тетей, с ними был еще один ребенок. В какой-то момент девушка отвлеклась, и мальчик спрыгнул с причала на лед, который проломился. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Антон Похиляк
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