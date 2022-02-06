Россияне отдохнули на Кипре и назвали недостающие русским черты местных жителей

Побывавшие на отдыхе на Кипре российские туристы отметили черты местных жителей, которых, по их мнению, недостает русским людям. Своими наблюдениями они поделились в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь супруги выделили неторопливость киприотов, которая, как они признались, сначала очень их раздражала. Тем не менее позже путешественники поняли, что люди на Кипре счастливы жить в более размеренном ритме, в отличие от жителей мегаполисов, которые привыкли постоянно торопиться.

«По данным Евростата, жители Кипра занимают четвертое место в списке стран по продолжительности жизни. Средняя продолжительность достигает более 82 лет. Для сравнения, в России средний возраст 72-74 года. Думаю, есть о чем призадуматься», — отметили россияне.

Кроме того, туристам понравилась местная традиция проводить воскресенье с семьей. По их словам, еженедельные встречи всех родственников отлично поддерживают семейные связи. Еще одна отличительная черта киприотов — гостеприимство.

«Здесь еще сохранились традиции, и, прогуливаясь по тихим и красивым улочкам таких деревень, встретившийся местный поздоровается с тобой, расспросит, откуда ты приехал, как дела. Могут угостить тебя чем-то вкусненьким с огорода или приготовленным блюдом», — рассказывается в блоге.

Ранее в феврале российская туристка побывала в Италии и выяснила у жителей европейской страны, какие привычные аспекты жизни русских они считают роскошью. Так, по словам девушки, ее знакомые, узнав о том, что она с 23 лет живет в собственной квартире, начали ей завидовать и считать очень богатым человеком.