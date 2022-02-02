Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Побывавшая в Италии россиянка выяснила причины зависти итальянцев к русским

Россиянка рассказала, что собственная недвижимость считается в Италии роскошью

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российская туристка побывала в Италии и выяснила у жителей европейской страны, какие привычные аспекты жизни русских они считают роскошью. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась девушка, ее знакомые, узнав о том, что россиянка с 23 лет живет в собственной квартире, начали ей завидовать и считать очень богатым человеком. По словам туристки, причиной такого отношения является то, что в Италии очень высокие цены на жилье, при этом в стране принято жить в арендованных квартирах, а недвижимость, к тому же, редко передается по наследству.

«В России нельзя назвать жилье дорогим, просто зарплаты маленькие. Но даже с небольшим доходом семья может взять себе в ипотеку маленькую квартирку-студию в старом доме или новостройках (пускай и на окраине города, зато своя)», — считает автор блога.

Материалы по теме:
«Купи осьминога — порадуй тещу!» Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
«Купи осьминога — порадуй тещу!»Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
11 сентября
Святая земля Алкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
Святая земляАлкоголь, деликатесы и женская власть: зачем простым россиянам ехать в «королевство русских олигархов»
30 апреля

Еще один недоступный итальянцам аспект жизни россиян — тепло в квартирах и домах. Путешественница отметила, что, несмотря на более теплую зиму, дома у европейцев очень холодно, так как они вынуждены экономить электроэнергию из-за высоких тарифов. Девушка добавила, что ее знакомые очень удивились, когда узнали, что в качестве домашней одежды она приобрела легкие шорты и рубашку.

Также туристка считает важным преимуществом жизни в России поддержку молодых семей государством. Итальянцы рассказали, что поздно вступают в брак и заводят детей из-за финансовой несостоятельности.

«Вспомнила о выплатах в России за рождение детей, о материнском капитале и привилегиях в виде сниженных процентных ставок на покупку жилья для молодых семей. Вот здесь мы точно преуспели, итальянцам такое только снится», — заключила россиянка.

Ранее в январе эта же россиянка назвала удивляющие итальянцев факты о России. По словам девушки, европейцы думают, что русские постоянно работают и мало отдыхают из-за большого количества государственных праздников и нерабочих дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня
Мать нашла способ заставить ребенка читать и вызвала споры
Популярный курорт откроет границы для вакцинированных «Спутником V» россиян
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики «противника»
Суд перевел под домашний арест подозреваемых в хищении на строительстве бункеров
На Украине признали бесполезность нового альянса с Британией и Польшей
Побывавшая в Италии россиянка выяснила причины зависти итальянцев к русским
В Приморье затонуло краболовное судно
В российских вузах рассказали о формате обучения после каникул
Назван снижающий сахар в крови напиток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.