Россиянка побывала в Италии и назвала удивляющие иностранцев факты о России

Побывавшая в Италии отечественная путешественница пообщалась с местными жителями и назвала удивляющие их факты о России. Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала, что больше всего иностранцев поразила доступность отечественного жилья. Девушка отметила, что, несмотря на более низкие доходы, соотечественникам обзавестись собственной квартирой в России реальнее, чем итальянцам в своей стране. «Честно говоря, немного даже пожалела, что рассказала, что живу в собственной квартире, как и большинство россиян — теперь завидуют русским», — призналась россиянка.

Кроме того, туристка отметила, что местные жители восхитились большим количеством праздников и нерабочих дней в России. По словам девушки, итальянцы думали, что русские постоянно работают и мало отдыхают. «Маурицио изменился в лице, когда узнал, сколько дней у нас длятся одни январские праздники. Теперь итальянцы знают, что в России тоже наслаждаются жизнью!» — поделилась блогер.

Она добавила, что иностранцы также были удивлены, что при таком высоком соотношении евро к рублю, отечественные туристы в большом количестве продолжают совершать поездки за границу. «По их мнению, раз с таким высоким курсом русских в Италии не убавляется, значит, у людей есть возможность путешествовать! Значит, не все так плохо и бедно, как кажется со стороны и транслируется по телевидению», — заключила она.

Ранее в январе эксперты туротрасли раскрыли отечественным путешественникам способ попасть во временно закрытые из-за пандемии COVID-19 европейские страны. Аналитики рассказали, что въехать в такие страны, как Испания, Франция, Португалия и Италия, можно через Венгрию и Грецию.