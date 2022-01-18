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Россиянам раскрыли способ попасть в закрытые европейские страны

Aviasales: въехать в закрытые европейские страны можно через Венгрию и Грецию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эксперты туротрасли раскрыли российским путешественникам способ попасть во временно закрытые из-за пандемии COVID-19 европейские страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Аналитики рассказали, что въехать в такие страны, как Испания, Франция, Португалия и Италия, можно через Венгрию и Грецию. Они обратили внимание, что летом 2021 года, когда рейсы в Венгрию и Грецию стали доступны для вакцинированных отечественных туристов, количество бронирований в Испанию выросло на 180 процентов, во Францию — на 65 процентов.

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При этом число запросов на перелеты из Венгрии в Испанию выросло на 1,8 тысячи процентов, во Францию и Португалию — на 1000 и 800 процентов соответственно. Кроме того, количество бронирований в Испанию из Греции увеличилось на 540 процентов, во Францию — на 620, в Италию — на 730.

Ранее, в декабре 2021 года, российская туристка, которая, несмотря на пандемию и закрытые границы, сумела побывать в Венгрии, Австрии и Германии, раскрыла секреты организации отдыха за рубежом. Так, легким способом пробраться в Европу путешественница назвала транзитную поездку через Венгрию, которая открыта для туризма. 

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Валентина Процкова
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