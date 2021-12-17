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Россиянка пробралась в Европу и раскрыла секреты организации отдыха за границей

Побывавшая в Европе во время пандемии россиянка рассказала о способе пробраться в ЕС

Фото: Pixabay

Российская туристка, которая несмотря на пандемию и закрытые границы сумела побывать в Венгрии, Австрии и Германии, раскрыла секреты организации отдыха за границей. Ими она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, легким способом пробраться в Европу путешественница назвала Венгрию, которая открыта для туризма. Девушка отметила, что для этого с собой необходимо иметь лишь загранпаспорт, шенгенскую визу и отрицательный ПЦР-тест (также вместо него подойдет сертификат вакцинации или справка о перенесенном заболевании).

«Из Будапешта на поезде можно отправиться в соседние государства. Например, в Вену можно съездить на день (утром туда, а вечером обратно). Сэкономите на жилье и насладитесь рождественской обстановкой», — дала совет россиянка.

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Кроме того, туристка призвала отказаться от самолетов в пользу поезда или автобуса. По ее словам, за время ее путешествий она ездила на железнодорожном транспорте шесть раз, при этом у нее ни разу не спросили документы — только электронный билет.

Еще одна рекомендация — не бояться ехать в страну, где действуют QR-коды. Автор блога объяснила, что не все отели придерживаются строгих правил, многие из них заселяют гостей и по российским сертификатам. Так, она порекомендовала позвонить или написать объекту размещения на почту, чтобы получить достоверную информацию.

«Даже если кафе и рестораны пускают по Green Pass (европейский «зеленый паспорт», свидетельствующий о вакцинации или перенесенном COVID-19 — прим. «Ленты.ру») есть множество пекарен, где можно купить еду навынос», — добавила россиянка.

Ранее в ноябре российская туристка смогла пробраться в Италию при закрытых границах и рассказала об обстановке и ограничениях для путешественников в стране. Девушка отметила, что приехать в страну непросто, однако возможно, если турист смог получить шенгенскую визу.

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Дарья Рыбак
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