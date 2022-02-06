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В Роспотребнадзоре описали течение постковидного синдрома у детей после омикрона

Кардиолог Руженцова заявила, что у большинства детей омикрон завершается без последствий

Фото: CTK Photo / Martin Macak Gregor / Global Look Press

Предварительные данные свидетельствуют о том, что большинство детей переносят омикрон-штамм коронавируса без последствий для организма. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам врача-кардиолога, у некоторых несовершеннолетних пациентов сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. В таком случае дети должны находится под наблюдением врача, а при необходимости — пройти дополнительное обследование, подчеркнула Руженцова.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала «Ленте.ру», что дети являются легкой добычей для омикрон-штамма из-за свойства, благодаря которому он способен проникать в клетки напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, без которой раньше заражение не происходило. По ее мнению, дополнительно ухудшает ситуацию с заболеваемостью отсутствие прививки у большинства детей.

Ксения Назарова
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