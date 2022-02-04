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Биолог назвала «легкую добычу» для омикрона среди людей

Биолог Баранова объяснила способность коронавируса заражать детей изменением его свойств

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Дети являются легкой добычей для омикрон-штамма из-за свойства, благодаря которому он способен проникать в клетки напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, без которой раньше заражение не происходило. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Предыдущие штаммы коронавируса, такие как альфа и дельта, нуждались в этой протеазе, чтобы заражать клетки людей.

Омикрон научился заходить в клетки напрямую, без того, чтобы задействовать клеточную протеазу TMPRSS2. Этой протеазы много у взрослых, а у детей очень мало. Поэтому раньше дети были более защищенными: коронавирус нуждался в протеазе, чтобы проникнуть в клетки. Для него дети были трудной добычей

Анча Барановабиолог
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По словам Барановой, дополнительно ухудшает ситуацию с заболеваемостью отсутствие прививки у большинства детей.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что отличительной особенностью омикрон-штамма является его способность вызывать тяжелое течение болезни у детей.

В среду, 2 февраля, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о значительном росте количества госпитализаций заболевших коронавирусом детей. По его словам, они составляют 21 процент от всех пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждениях.

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Роман Кирьянов
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