России пригрозили «очень жесткими санкциями» в случае нападения на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил России «очень жесткими санкциями» в случае атаки на Украину. Как сообщает ТАСС, заявление прозвучало в интервью немецкого лидера, которое он дал телеканалу ARD перед отлетом в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом.

«Мы провели с нашими союзниками в ЕС и США конкретные приготовления, мы обсуждаем возможные санкции — это очень масштабные, очень жесткие санкции, если будет необходимо, хотя сейчас все наши усилия устремлены на то, чтобы в них не было необходимости», — заявил Шольц.

Отвечая на вопрос о том, будут ли эти санкции включать меры против газопровода «Северный поток-2», канцлер ФРГ отметил, что «нет ничего, что исключено». По его словам, список, который составят в случае нападения России, будет включать «больше того, что может представить себе Москва».

Тем временем посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг заявил, что Германия откажется от «Северного потока-2», если Россия атакует Украину. При этом он не смог озвучить другие шаги, которые предпримет страна в случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе.