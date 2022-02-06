В Германии предрекли отказ от «Северного потока-2» из-за Украины

Германия откажется от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину. Это в интервью польскому изданию Rzeczpospolita предрек посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг.

«Я не могу себе представить запуск "Северного потока-2" после того, как Россия атакует Украину», — сказал дипломат, добавив, что о такой реакции Берлин уже может предупредить российское руководство.

Вместе с тем Фрайтаг оказался не готов озвучить другие шаги, которые предпримет Германия в случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Он отметил, что не хочет строить догадки о масштабах возможного вторжения, так как это «рискованно».

«Обратите внимание, что [президент России Владимир] Путин не говорит нам, что он собирается делать. Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но что он будет делать — мы не знаем. Поэтому и мы не должны сейчас озвучивать нашу детальную реакцию», — сказал Фрайтаг.

При этом дипломат признал, что любые новые санкции против Кремля «будут дорого стоить» немецкой экономике, поскольку присутствие Германии на российском рынке можно считать значительным. «Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее — войну», — заключил Фрайтаг.

Тем временем председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц попросил США не вмешиваться в дела Европы. В частности, как отметил политик в интервью Bild, Вашингтон не должен мешать реализации проекта «Северный поток-2».

В течение последних месяцев Москву систематически обвиняют в планах нападения на Украину. Несмотря на то что Россия неоднократно опровергала эти сообщения, западные страны продолжают поставлять Киеву оружие и наращивать военный контингент в странах НАТО.