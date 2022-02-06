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В Германии попросили США не вмешиваться в «Северный поток-2»

Глава ХДС Германии Мерц попросил США не вмешиваться в европейские дела

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц попросил США не вмешиваться в дела Европы. В частности, как отметил политик в интервью Bild, Вашингтон не должен мешать реализации проекта «Северный поток-2».

«США были и остаются нашим самым важным союзником. Однако мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в такой сугубо европейский вопрос, как строительство "Северного потока-2"», — сказал Мерц.

Политик добавил, что по строительству и запуску «Северного потока-2» страны Европы не могут пока прийти к единой позиции. По мнению Мерца, это напрямую связано с политикой, которую проводила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава ХДС также раскритиковал предстоящую поездку нынешнего немецкого лидера Олафа Шольца в Вашингтон, которая намечена на 7 февраля: «Эта поездка запоздала. Она была необходима несколько недель назад. Теперь встреча с Байденом кажется визитом просителя, который не может выбраться из собственноручно созданной ситуации и просит помощи у старшего брата в Вашингтоне», — заключил немецкий политик.

Ранее в Германии заявили об отсутствии реализма в дискуссиях ФРГ и Украины. В частности, Украина потребовала от Берлина поставок таких типов вооружения, которые из-за бюджета бундесвера отсутствуют даже у самой немецкой армии.

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Артур Галеев
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