В Германии заявили об отсутствии реализма в дискуссиях ФРГ и Украины

Украина потребовала от Германии такие типы вооружения, которые из-за бюджета бундесвера отсутствуют даже у самой немецкой армии. Об этом пишет издание Welt.

Издание напомнило о многочисленных просьбах посла Украины в ФРГ о предоставлении летального оружия и современных систем вооружения, таких как системы противовоздушной обороны и немецкие корабли. По мнению СМИ, такие желания лишены реализма, ведь у самого бундесвера такой техники нет.

«Об этом уже давно идут дискуссии. Наблюдается постоянное отсутствие денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады бундесвера пусты», — пишет издание. Welt отметили высказывания генерального инспектора немецкой армии Эберхарда Цорна. Ранее он заявил о том, что для пополнения боезапасов необходимо дополнительно 20 миллиардов евро военного бюджета.

Такая же ситуация складывается и с поставками военного снаряжения. 26 января стало известно про решение руководства ФРГ о поставках касок для украинских войск. Как оказалось, сам бундесвер нуждается в больших партиях средств защиты, поэтому Германия поставила лишь 5 тысяч.

19 января представитель Минобороны ФРГ повторно отказал Украине в поставках летального оружия после заявлений украинского посла в Германии Андрея Мельника в адрес Берлина.