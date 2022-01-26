Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Германия отправит Украине пять тысяч касок

Министр обороны Германии решила отправить украинской армии пять тысяч касок

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Власти Германии приняли решение направить Вооруженным силам Украины (ВСУ) пять тысяч касок в качестве гуманитарной помощи из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Она объявила об этом решении на заседании комитета Бундестага по обороне. При этом, как подчеркивает агентство, власти республики по-прежнему выступают против поставок на Украину летального вооружения.

Берлин неоднократно заявлял, что не намерен отправлять Киеву оружие. В частности, в январе с такими заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. До этого, в декабре 2021 года, бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках оружия.

Позднее на эти заявления отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. В интервью газете Bild он рассказал, что считает действия германских властей «предательством друзей в драматической ситуации». Он добавил, что также разочарован решением Берлина запустить российский газопровод «Северный поток-2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
«Единая Россия» попросила отправить в Донбасс военную продукцию
Франция запретила лечение ЛГБТ-людей от их ориентации
Названо место Украины в рейтинге сильнейших армий мира
Оценена вероятность введения Байденом санкций против Путина
Лавров заявил о военном угаре Запада
В США предложили пожить в доме из фильма с Мэрилин Монро
Власти Москвы объявили о начале исследования назальной вакцины от COVID-19
Власти Москвы описали ситуацию в больницах из-за COVID-19
Джонсон отказался уходить в отставку из-за вечеринок и напомнил об Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter