Германия отправит Украине пять тысяч касок

Власти Германии приняли решение направить Вооруженным силам Украины (ВСУ) пять тысяч касок в качестве гуманитарной помощи из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Она объявила об этом решении на заседании комитета Бундестага по обороне. При этом, как подчеркивает агентство, власти республики по-прежнему выступают против поставок на Украину летального вооружения.

Берлин неоднократно заявлял, что не намерен отправлять Киеву оружие. В частности, в январе с такими заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. До этого, в декабре 2021 года, бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках оружия.

Позднее на эти заявления отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. В интервью газете Bild он рассказал, что считает действия германских властей «предательством друзей в драматической ситуации». Он добавил, что также разочарован решением Берлина запустить российский газопровод «Северный поток-2».

