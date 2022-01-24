Кличко обвинил Германию в предательстве Украины «в драматической ситуации»

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал Берлин за позицию относительно российского газопровода «Северный поток-2» и отказ от поставок оружия Украине. Об этом политик высказался в статье для газеты Bild.

Он обвинил Германию в предательстве и отметил, что на Украине разочарованы позицией правительства ФРГ по «Северному потоку-2» и тем, что немецкие власти препятствует оружейным поставкам из других стран Европы, в частности — из Эстонии.

«Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!» — подчеркнул Кличко.

Ранее Берлин неоднократно отказывался от поставок летального оружия Киеву. В частности, в январе об этом высказывались канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и представители Министерства обороны ФРГ. В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках вооружения.