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В США усомнились в готовности КНР поддержать Россию по вопросу Украины

Помощник Байдена Салливан усомнился в готовности КНР поддержать Россию по вопросу Украины

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан усомнился в готовности КНР поддержать Россию по вопросу Украины. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу NBC.

По словам чиновника, к такому выводу наталкивает отсутствие упоминаний Украины в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«В совместном письменном заявлении лидеров двух стран слово "Украина" не упоминается ни разу, что позволяет предположить, что Китай не так уж рад приветствовать действия России по Украине", — рассказал Салливан.

По мнению американской администрации, ситуация вокруг Украины может обостриться во время проведения Олимпиады в Пекине. По словам Салливана, нельзя исключить эскалацию конфликта в ближайшие пару недель. «Но есть также причины считать, что Россия под руководством президента [России Владимира] Путина предпримет шаги раньше», — добавил он.

Марина Совина
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