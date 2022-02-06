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В США назвали возможным обострение ситуации с Украиной во время Олимпиады

Салливан заявил, что Россия может начать военные действия до завершения Олимпиады

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ситуация вокруг Украины может обостриться во время проведения Олимпиады в Пекине. Такую возможность в интервью NBS назвал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Мы должны быть готовы к возможности военных действий со стороны России до завершения Олимпиады. Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады», — отметил он.

По его словам, нельзя исключить эскалацию конфликта в ближайшие пару недель. Салливан подчеркнул существование сценария, при котором Россия «нападает» на Украину в данный временной отрезок, и причин, позволяющих так считать. «Но есть также причины считать, что Россия под руководством президента [России Владимира] Путина предпримет шаги раньше», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила системность публикации фейковых сообщений американским агентством Bloomberg относительно «вторжения» России на Украину. В частности, она обратила внимание, что двумя неделями ранее Bloomberg опубликовало фейк о том, что якобы Пекин и Москва договорились отложить вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине прошла 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.

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Варвара Кошечкина
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