Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова отметила системность вбросов фейков на Bloomberg

Мария Захарова уличила Bloomberg в публикации лживых материалов на системной основе

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Американское агентство Bloomberg публикует лживые материалы на системной основе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рассуждая о том, умышленно ли появилась публикация о вторжении России на Украину, она отметила, что не может точно ответить на этот вопрос. Однако, отметила дипломат, такие сообщения случаются не в первый раз.

В частности, она обратила внимание на аналогичный вброс двухнедельной давности о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине. «Была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России. Поэтому эта вещь системная», — уличила Захарова.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американское СМИ серьезным изданием и добавил, что теперь на фоне таких публикаций у Кремля есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО
Популярность F-35 в Европе объяснили «прицелом на Россию»
Нутрициолог предупредила о вреде популярных «полезных» продуктов
Провалившийся в 32-метровый колодец и выживавший там пять дней мальчик умер
Историк рассказала о бедах девушек легкого поведения после революции
Захарова отметила системность вбросов фейков на Bloomberg
Российские новинки вооружения показали на учениях в Белоруссии
Жалующихся на выселение с Пречистенки художников уличили в разжигании конфликта
Россия заняла восьмое место в медальном зачете после первого дня Олимпиады
В Курске завели уголовное дело из-за повешенного манекена с лицом губернатора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.