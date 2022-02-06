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Российский канал раскритиковали за безэмоциональную съемку на фоне трупа

Калининградский канал «Каскад» раскритиковали за безэмоциональный репортаж на фоне трупа

Кадр: КАЛИНИНГРАД - НОВОСТИ - КАСКАД ТВ / YouTube

Калининградский канал НТРК «Каскад» раскритиковали за безэмоциональную съемку на фоне трупа. Зрителям показалось, что журналистке в кадре «не хватило сопереживания». Об этом в воскресенье, 6 февраля, пишет Telegram-канал «Подъем».

На месте события лежало тело женщины — ее насмерть сбил грузовик. При этом на кадрах не было видно ни крови, ни других шокирующих деталей. Гендиректор НТРК «Каскад» Ольга Волкова пояснила, что россиянка, которая записывала репортаж, впервые выходила в прямой эфир и переволновалась. Она также уточнила, что сам сюжет удалять с сайта не будут.

Некоторые зрители при этом решили, что журналистка слишком бодро и без сострадания рассказывала о случившемся.

В конце января стало известно, что сотрудница украинского государственного телеканала «Рада» заявила о ненависти к украинскому языку. Девушка также назвала флаг Украины «таким себе». Все это попало на видео.

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Евгения Куликова
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