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Сотрудница телеканала «Рада» заявила о ненависти к украинскому языку

Сотрудница государственного телеканала «Рада» заявила, что ненавидит украинский язык

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Сотрудница украинского государственного телеканала «Рада» заявила, что ненавидит украинский язык, а флаг Украины назвала «таким себе». Запись, на которой она это заявляет, появилась ранее в соцсетях, пишет 5.ua.

Националист Сергей Стерненко утверждает, что девушку зовут Полина Шишкина. Он также выразил мнение, что за налоги украинцев «команда [президента Украины Владимира] Зеленского понабирала на государственный канал кучу разных пророссийских пропагандистов», а такая позиция девушки — «не странность, а закономерность». Он также предрек, что в будущем будет много аналогичных заявлений.

Позднее девушка публично извинилась за свои высказывания, пишет «Обозреватель».

Ранее в январе Зеленского призвали ввести санкции против украинского телеканала «НАШ» за «российскую пропаганду» и трансляцию антигосударственных высказываний.

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Евгения Куликова
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