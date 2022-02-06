Россиянам пообещали «мартовское тепло» на следующей неделе

В Центральной части России ожидается наступление «мартовского тепла» на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, за воскресенье в столице выпало почти 10 процентов месячной нормы осадков из-за североатлантического циклона «Роксана». На предстоящей неделе он обеспечит бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, считает специалист.

«В результате такого дальнобойного воздействия тепловой пушки среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на целых 7-9 градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже 0 - минус 5, а днем столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 3», — пояснил Тишковец.

Ранее жители Москвы могли наблюдать редкое природное явление — «ложное солнце». Иллюзия образовалась из-за барической седловины. Так называют синоптическую ситуацию, когда на карте погоды отмечается противостояние из двух циклонов и двух антициклонов. Для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу», — рассказал синоптик.