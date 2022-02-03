Россияне стали свидетелями уникального для зимы природного явления

Жители Москвы 3 февраля могли наблюдать редкое природное явление — «ложное солнце». Почему россияне стали свидетелями этой оптической иллюзии зимой, объяснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

По его словам, паргелий, или «ложное солнце», образовался из-за барической седловины. Так называют синоптическую ситуацию, когда на карте погоды отмечается противостояние из двух циклонов и двух антициклонов.

«Для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу», — рассказал синоптик.

Ранее москвичи могли наблюдать в небе над столицей алмазную пыль. Тишковец объяснил, что она возникает из-за аномального холода и высокой влажности, которые приводят к интенсивному вымораживанию водяного пара.