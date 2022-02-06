Полиция задержала стрелявшего на свадьбе из автомата Калашникова россиянина

Сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Вологодской области задержали россиянина, стрелявшего из автомата Калашникова на свадьбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

«Сотрудниками ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Вологодской области задержан стрелявший на свадьбе в Вологде из автомата», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, вечером 6 февраля мужчина 1998 года рождения произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова, после чего к месту происшествия прибыл спецназ Росгвардии, изъял оружие и задержал стрелявшего. Отмечается, что автомат был охолощен не представлял опасности.

«Пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанный доставлен в отдел полиции», — добавили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в центре Черкесска, предположительно, из кровной мести. Злоумышленник вышел из припаркованной неподалеку машины и выстрелил в двоих мужчин, проходивших мимо. Пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями ног.