Минобороны Украины оценило вероятность бомбежки Киева Россией

Украина не верит в то, что Россия планирует бомбить Киев. Так вероятность начала полномасштабных военных действий в столице оценила в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«Нужно понять, что захватывать какую-то территорию с уничтожением инфраструктуры, то есть с полной бомбежкой домов, жилых районов, уничтожать какой-то город — нет смысла, — сказала Маляр, отвечая на вопрос о том, сосредоточены ли вдоль украинской границы российские баллистические комплексы. — Никто сегодня не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим образом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать».

В ответ ведущая программы заявила, что Маляр говорит на языке логики, что, по ее мнению, не позволяет учитывать в полной мере возможность дальнейший действий со стороны Кремля. Замглавы оборонного ведомства не согласилась с этой позицией, заявив, что президенту России Владимиру Путину даже выгодно, чтобы в Киеве «его считали сумасшедшим».

«Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и хорошо знает, что он делает. Он взвешивает свои шаги. Именно поэтому не принято окончательное решение, каким образом будет дальше развиваться напряжение», — отметила Маляр.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной стабилизацию ситуации вокруг Украины без диалога с Россией. Он подчеркнул, что эту позицию подтверждает ухудшение ситуации в регионе после того, как Европа отказалась от проведения саммита ЕС — Россия.