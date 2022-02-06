Макрон назвал условие стабилизации ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон считает невозможной стабилизацию ситуации вокруг Украины без диалога с Россией. Такое условие улучшения обстановки в регионе французский лидер озвучил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

«Если мы откажемся от диалога с Россией, то невозможно будет урегулировать ни один конфликт. Потому что в этом случае мы позволим другим говорить от нашего имени, из-за чего не сможем содействовать нашей коллективной безопасности», — заявил Макрон.

Он добавил, что его позицию о необходимости диалога подтверждает ухудшение ситуации в регионе после того, как Европа отказалась от проведения саммита ЕС — Россия. С инициативой встречи в подобном формате выступали Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее стало известно, что главной темой встречи Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 7 февраля в Москве, станет именно ситуация вокруг Украины. По мнению Макрона, снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры.