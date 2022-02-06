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Стала известна главная тема переговоров Путина и Макрона

Макрон назвал главной темой переговоров с Путиным ситуацию вокруг Украины

Фото: Michel Euler / Reuters

Главной темой встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет ситуация вокруг Украины. Об этом стало известно в ходе интервью, которое французский лидер дал изданию Le Journal du Dimanche.

«Мы должны быть крайне реалистичными. Безусловно, мы не добьемся односторонних мер, но для нас важно не допустить ухудшения ситуации. Уже после этого мы сможем выстраивать механизмы и определять шаги по повышению взаимного доверия», — отметил французский лидер.

Он добавил, что верит в то, что снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры. Именно поэтому, по словам Макрона, необходима личная встреча с Путиным, которая позволит избежать реального военного конфликта.

«Мы видим очень сильную напряженность, а также стягивание войск к украинской границе как со стороны России, так и со стороны Белоруссии. Речь идет о наземной, воздушной и морской технике. Также Россия проводит многочисленные военные учения», — заключил Макрон.

Ранее информатор Reuters в Елисейском дворце раскрыл темы будущих переговоров Путина и Макрона. Он предположил, что президент Франции «постарается извлечь выгоду из прогресса», которого удалось достичь в результате переговоров в «нормандском формате» по Украине.

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Артур Галеев
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