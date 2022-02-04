Раскрыты темы будущих переговоров Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным рассмотрит вопросы о ситуации на Украине и будущем Европы, передает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Информатор в Елисейском дворце раскрыл темы будущих переговоров Путина и Макрона. Предполагается, что президент Франции «постарается извлечь выгоду из прогресса», которого удалось достичь в результате переговоров в «нормандском формате» по Украине.

Кроме того, Макрон планирует обсудить с Путиным будущее безопасности Европы. Перед встречей с российским коллегой лидер Франции намерен провести переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее в Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Макрона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что основной темой переговоров станут гарантии безопасности в Европе.

Макрон приедет в Москву с визитом в понедельник, 7 февраля. 8 февраля президент Франции отправится Киев, где обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию в стране.