В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Макрона

Основой повестки предстоящей встречи президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном станут гарантии безопасности в Европе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле надеются получить от президента Франции ответы на озабоченность России, связанную с гарантиями безопасности.

Песков добавил, что по итогам встречи запланирована пресс-конференция.

Макрон посетит Москву в понедельник, 7 февраля. После этого президент Франции планирует 8 февраля посетить Киев, где обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Украине.

Ранее президенты России и Франции провели серию телефонных переговоров. Они обсудили вопросы, связанные с Украиной и гарантиями безопасности в Европе.