Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Макрона

В Кремле рассказали, что Путин и Макрон на встрече обсудят гарантии безопасности в Европе
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Michel Euler/ AP

Основой повестки предстоящей встречи президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном станут гарантии безопасности в Европе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле надеются получить от президента Франции ответы на озабоченность России, связанную с гарантиями безопасности.

Песков добавил, что по итогам встречи запланирована пресс-конференция.

Макрон посетит Москву в понедельник, 7 февраля. После этого президент Франции планирует 8 февраля посетить Киев, где обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Украине.

Ранее президенты России и Франции провели серию телефонных переговоров. Они обсудили вопросы, связанные с Украиной и гарантиями безопасности в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Украинские фигуристы решили общаться на Играх на русском языке вопреки запрету
Эрдоган упрекнул Запад в бездействии
46-летняя звезда «Титаника» показала лицо без макияжа и восхитила фанатов
Цукерберг потерял десятки миллиардов долларов за день
В Кремле заявили о работе России и Китая над взаимным признанием прививок
Казахстан поставил под угрозу работу российских автоконцернов
Захарова рассказала о главном приоритете НАТО
Саакашвили пришел на суд в футболке в поддержку Украины
Сара Джессика Паркер рассказала о конфликтах с Ким Кэтролл
В Киргизии нашли схрон с оружием и казахстанским автомобильным номером
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.