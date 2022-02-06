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Провалившийся в 32-метровый колодец и выживавший там пять дней мальчик умер

Пятилетний ребенок из Марокко, упавший в колодец и пять дней выживавший в нем, умер

Фото: Reuters

Пятилетний мальчик Райан, провалившийся в 32-метровый колодец в марроканской провинции Шефшауэн и выживавший там пять дней, умер. Об этом сообщили в канцелярии короля Марокко Мохаммеда VI, передает РИА Новости.

Мохаммед VI позвонил родителям ребенка и выразил им соболезнования. Отмечается, что король пристально следил за развитием ситуации, а также отдал указы всем имеющим отношение к ситуации органам королевства принять меры по спасению мальчика. Кроме того, глава государства поблагодарил принимавших участие в операции спасателей.

Райан упал в колодец, диаметр которого составляет всего 45 сантиметров, 2 февраля. Руководитель спасательной бригады Абдельхаби Темрани объяснил, что из-за особенностей почвы им пришлось копать тоннель на глубину колодца. На время операции спасателям удалось обеспечить мальчика кислородной трубкой и водой. Раскопки продолжались пять дней, в результате ребенка вытащили наружу.

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Марина Совина
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