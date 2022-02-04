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Пятилетний мальчик провалился в 32-метровый колодец и выживал в нем три дня

Ребенок из Марокко упал в узкий колодец диаметром 45 сантиметров и провел в нем 3 дня

Фото: AP

В провинции Шефшауэн, Марокко, пятилетний мальчик провалился в узкий колодец глубиной 32 метра, провел в нем три дня и выжил. Об этом сообщается на сайте телекомпании Al Jazeera.

Инцидент произошел во вторник, 2 февраля, когда отец мальчика по имени Райан чинил колодец, диаметр которого составляет всего 45 сантиметров. Увидев, что ребенок упал, мужчина сразу же вызвал службу спасения.

Руководитель спасательной бригады Абдельхаби Темрани объяснил, что из-за особенностей почвы им пришлось копать тоннель на глубину колодца. Бригаде удалось обеспечить мальчика кислородной трубкой и водой на время спасательной операции.

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Раскопки продолжаются третью ночь подряд, спасатели прокопали на глубину 27 метров. Они предполагают, что скоро им удастся добраться до ребенка. «Я молю Бога, чтобы он выбрался из колодца живым и невредимым», — в слезах призналась журналистам мать Райана.

Ранее сообщалось, что спасатели в американском городе Сильвертон, штат Орегон, спасли провалившуюся в 16-метровый колодец пенсионерку. В ожидании прибытия спасателей сосед соорудил систему из веревок и блоков и спустился в колодец, чтобы поддерживать женщину над поверхностью воды.

Евгения Черкасова
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